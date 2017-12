ROMA – Ha scelto Fratelli d’Italia perché è “una donna di destra, non sono moderata”. Ma con Silvio Berlusconi, giura, “ho un ottimo rapporto”. Così Daniela Santanché spiega il suo addio al Cavaliere e quello che definisce il suo “ritorno a casa, nella mia famiglia, dove Fini non mi ha permesso di stare, lui che ha distrutto un sogno”.

Intervenuta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, Santanché ha parlato della sua scelta di rientrare nel partito di Giorgia Meloni:

“Semplicemente, sono tornata a casa. Prima in quella casa c’era un signore, Fini, che l’ha rovinata, distruggendo le aspettative e i sogni di tanti. Oggi invece Giorgia Meloni ha ricostruito quella casa distrutta, la mia casa madre. Sono tornata nella casa in cui sono nata, per una questione di coerenza, di battaglie, di credo. Io sono nata lì, quella è la mia famiglia, quella in cui sono nata e cresciuta. Senza se e senza ma io sono una donna di destra. Non sono una moderata”.