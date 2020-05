BOLOGNA – Obiettivo raggiunto per le Sardine: in poche ora tutte le 6mila piantine ‘ospitate’ questa mattina, sabato 16 maggio, in Piazza Maggiore a Bologna sono state vedute on line. Raccolti, così, 60mila euro che finanzieranno i ‘teatri di quartiere’ piccoli spazi per iniziative culturali durante l’estate.

“Le Sardine non sono sparite, fatevene una regione”: lo fa sapere il Movimento di Mattia Santori e co, che con un flash mob ‘vegetale’ è tornato per la prima volta, nella stessa piazza da cui partì tutto sei mesi fa nel pieno della campagna elettorale in Emilia Romagna.

“La sfida è stata vinta da tutti i cittadini che in pochissime ore hanno adottato le nostre 6mila piantine. Siamo così riusciti a raccogliere 60mila euro da destinare alle attività culturali di prossimità, per tenere vivo l’intrattenimento, il teatro e gli spettacoli nei quartieri di Bologna – sottolineano le Sardine -. Questa è una risposta chiara per tutti quelli che pensano che la cultura sia secondaria, che le persone non abbiano voglia di riscatto e che criticano dando voce ai propri istinti da tastiera”. (Fonte: Agi)