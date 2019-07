ROMA – Savoini? Mai stato con noi durante gli incontri ufficiali tra la Lega e rappresentanti della Russia, giura il ministro dell’Interno Salvini mentre minaccia querele a destra e a manca. Bastano poche foto però a smentirlo: non è forse Gianluca Savoini quello seduto insieme allo stesso Salvini tra gli altri al tavolo della delegazione leghista al ministero dell’Interno russo di Mosca il 16 luglio 2018? E sul cartoncino di fronte alla sua sedia non c’è forse scritto il suo nome?

Esiste infatti un’ampia documentazione fotografica (sugli incontri di luglio e di ottobre dell’anno scorso), pubblicata sui maggiori social da Facebook a Twitter passando per Instagram, che smentisce il ministro Salvini quando nega che Gianluca Savoini abbia mai svolto ruoli ufficiali nei contatti leghisti con Mosca.

La smentita che non convince. Sollecitato da Repubblica, Salvini ha fatto diramare un comunicato di smentita che non sembra reggere alla prova dell’evidenza. “L’associazione Lombardia-Russia non ha nulla a che vedere con la Lega. Gianluca Savoini non ha mai fatto parte di delegazioni ufficiali in missione a Mosca con il ministro. A nessun titolo. Né a quella del 16 luglio 2018, né a quella del 17 e 18 ottobre dello stesso anno”.

Se Savoini non era lì in veste ufficiale – perché lì c’era eccome – a che titolo presenziava, di quale accredito godeva? Difficile credere che nei palazzi del potere a Mosca si possa accedere senza invito.

La Procura di Milano da mesi indagava in silenzio. Non sembra crederlo neppure la Procura di Milano che, da mesi, in silenzio, sta indagando sul caso che coinvolge la Lega e i rapporti con la Russia, esploso sui media ieri con la pubblicazione dell’audio sul sito americano BuzzFeed con anche la voce del leghista Gianluca Savoini, il quale a Mosca avrebbe trattato con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari al Carroccio nell’ambito di un affare sul petrolio.

Ieri è emerso che in Procura è aperta un’inchiesta per corruzione internazionale e che risulta indagato proprio l’esponente del partito di Matteo Salvini, nonché presidente dell’associazione Lombardia-Russia (peraltro domiciliata in via Bellerio presso la sede storica della lega Nord).