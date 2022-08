Sbarchi migranti, Gasparri: Governo difenda interessi italiani. Si torni a politica governi Berlusconi

Gli sbarchi dei migranti in queste ultime ore si susseguono a raffica- tra stanotte e stamattina cinque sbarchi a Lampedusa di 63 persone, portate all’hotspot dove ci sono oltre 1.300 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri chiede che si difendano gli interessi italiani.

E si torni alla politica dei governi Berlusconi già realizzata nel passato come centrodestra e che-afferma il senatore- portò quasi all’azzeramento dell’arrivo dei clandestini.

Difendere confini e sicurezza

“L’Italia non può essere il ventre molle del Mediterraneo”– dice Gasparri che continua e chiama in causa il Governo in carica:

Deve essere l’attuale esecutivo a farsi carico di un’azione efficace ed immediata per porre fine a questa situazione inaccettabile.

Dobbiamo difendere i nostri confini e difendere la nostra sicurezza.

Il Governo di centrodestra sarà inflessibile ma anche l’attuale governo nei mesi estivi che dovrà ancora gestire deve dimostrare di essere in grado di difendere gli interessi e la sicurezza degli italiani”.

Riprendere politica di contrasto all’immigrazione dei governi Berlusconi

“Occorre riprendere la politica che caratterizzò i governi Berlusconi in tema di contrasto all’immigrazione clandestina”, dice ancora il senatore forzista che prosegue:

“L’allora Presidente del Consiglio– ricorda- realizzò chiari accordi con i paesi del Nordafrica che prevedevano investimenti in loco per creare occasioni di lavoro.

Ma anche un controllo dei porti per bloccare le partenze dei clandestini e contrastare il traffico di persone.

La sinistra, arrendevole su questo fronte, è responsabile della moltiplicazione non solo degli sbarchi ma anche delle tragedie del mare.”

Più sbarchi clandestini uguale più vittime nel Mediterraneo

“Più ci sono partenze organizzate dai trafficanti di persone che speculano cinicamente sulla disperazione di tante persone più cresce il numero delle vittime nel Mediterraneo”– rileva il senatore

Riprendere la politica che era stata realizzata in passato dal centrodestra

“Noi vogliamo una politica di pace e di sicurezza che caratterizzi i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo– dice il senatore.

È una politica che abbiamo realizzato nel passato come centrodestra nei governi guidati dal leader di Forza Italia, che portò quasi all’azzeramento dell’arrivo dei clandestini e a una politica utile all’Italia sia sul fronte della sicurezza che degli approvvigionamenti energetici.

Purtroppo il caos causato da scelte altrui in Libia ha reso molto più difficile la gestione di questi rapporti.”

Favorire i rapporti tra Europa e Africa con la strada tracciata da Berlusconi

Un governo di centrodestra deve riprendere la strada tracciata da Berlusconi. Fermezza e dialogo. Per favorire i rapporti tra Europa e Africa ma anche per bloccare la tratta di persone e gli sbarchi di clandestini che quest’anno dilagano con la moltiplicazione delle vittime e dei costi, giganteschi per le nostre casse pubbliche”, conclude Gasparri

Le ultime notizie sullo sbarco dei migranti in Sud Italia

31 agosto

Tra stanotte e stamattina 31 agosto ci sono stati cinque sbarchi a Lampedusa, per complessive 63 persone, di cui due durante la notte.

I migranti sono stati portati all’hotspot dove, dopo il trasferimento di 230 di ieri sera, ci sono oltre 1.300 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.

30 agosto

Il 30 agosto a Lampedusa sono sbarcati 44 i migranti, con due arrivi durante la notte a Lampedusa.

All’hotspot di contrada Imbriacola restavano 1.264 ospiti a fronte di 350 posti.

29 agosto

Il 29 agosto a Crotone arrivati altri 80 a poco piu’ di dodici ore dallo sbarco di 252 persone, nel porto di Crotone. Le operazioni di sbarco si sono svolte sotto il controllo dell’ufficio immigrazione della Questura, che negli ultimi dieci giorni ha gestito 11 dei 16 sbarchi che ci sono stati da inizio agosto sulle coste crotonesi.

29 agosto

Il 29 agosto, nel porto di Crotone, nelle prime ore del mattino erano sbarcate 252 persone. Con questo si era al quindicesimo sbarco di migranti nel mese di agosto al porto di Crotone.

I dati sugli sbarchi dal ministero dell’Interno dal 1 gennaio 2022 al 29 agosto 2022 comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2020 e 2021.

Fonte ministero dell’Interno

56.210 anno 2022;

38.715 anno 2021;

18.678 anno 2020

I periodi di maggiori sbarchi coincidono con le condizioni climatiche favorevoli che vanno dalla primavera all’inizio dell’autunno con picchi in luglio e agosto.

Informa il sito dell’Interno che i dati sono suscettibili di successivo consolidamento E si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento.