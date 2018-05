Rinaldi (Scenari Economici): “Savona? Se lo sposteranno in un altro ministero…”

ROMA – Antonio Maria Rinaldi, direttore del sito Scenari Economici [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , il sito che ha ospitato il tanto discusso post del professore Paolo Savona, intervistato da Radio Cusano, ha raccontato cosa sta succedendo in queste ore:

“Il Prof. Savona è molto sereno. Lui è stato contattato da Di Maio e Salvini e gli è stato proposto di fare il ministro. Lui non ha rincorso nessuno e non rincorre poltrone, vuole solo sapere che cosa andrà a fare, come lo ha chiesto quando gli è stata proposta la carica di ministro dell’economia. Tant’è che ha voluto leggere il contratto e ha anche suggerito alcuni ritocchi. In queste ore, ripeto, è molto tranquillo. Se lo sposteranno in un altro ministero, per lui non è importante la poltrona, ma cosa andrà a fare per essere utile al Paese. Anche perché lui ripete che sono stati Di Maio e Salvini a contattarlo e non viceversa”.