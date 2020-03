ROMA – Scuole chiuse o scuole aperte? Piccola premessa: naturalmente non stiamo parlando delle regioni del Nord dove le scuole sono già chiuse. Parliamo delle scuole del resto d’Italia.

Scuole aperte, diceva il Governo quando forse si aspettava un calo dei contagiati da coronavirus.

Scuole chiuse in Puglia, dice oggi il governatore Michele Emiliano (o meglio non potendo chiuderle, invita gli studenti e le famiglie a disertarle).

Scuole forse chiuse, dice ora il Governo.

La verità è che il Governo al momento sta decidendo e non ha ancora deciso. Almeno ufficialmente. Sta decidendo se è il caso di far chiudere le scuole in tutta Italia.

L’ipotesi della chiusura delle scuole in tutta Italia è, a quanto si apprende da fonti di governo, uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso questa mattina. Così recitano le agenzie in queste ore.

L’ipotesi, spiega una fonte di governo, è al centro del dibattito del governo “da diverse ore e non solo da stamattina”. Ma, si spiega, “nessuna decisione è stata presa” né sull’effettiva chiusura delle scuole né sul giorno a partire dal quale la misura potrebbe essere resa attuativa.

Intanto il governatore della Puglia, Emiliano, ha optato per la formula “invito”:

“Invito tutte le famiglie a non mandare a scuola i loro figli a tutela della loro salute perché non siete obbligati a farlo”.

E ancora:

“La Regione Puglia sta chiedendo da giorni al governo nazionale di sospendere l’attività didattica nelle scuole e università, la discussione è aperta. Abbiamo chiesto di avere un documento dall’Istituto superiore della sanità che escludesse le scuole e l’università come luogo di accelerazione di epidemia”.

Quindi, per ora, nessuno sa le scuole italiane resteranno chiuse o no. (Fonte Ansa)