LAMPEDUSA – La Sea Watch 3 è in acque italiane. La nave con 42 migranti a bordo da due settimane a largo di Lampedusa, ha deciso di forzare il blocco e dirigersi verso il porto siciliano senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità italiane e il divieto del Ministero. “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”, ha detto la comandante della Sea Watch, Carola Rackete. Su Twitter la Ong pubblica la foto di una matita spuntata con questa motivazione: “Basta, entriamo. Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità”.

Immediata è arrivata la reazione di Matteo Salvini che non esita a chiamare la comandante “sbruffoncella” e minaccia di usare l’esercito. “Useremo ogni mezzo lecito per fermare una nave fuorilegge – ha detto il ministro dell’Interno – che mette a rischio decine di immigrati per uno schifoso giochino politico. Non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno. Il comandante è avvisato: useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto”.

E ancora: “Mi sono rotto le palle di vedere l’Italia trattata come un paese di serie B. Chi sbaglia paga. La nostra pazienza è finita. L’Olanda ne risponderà”. Salvini è un fiume in piena: “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. “Se qualcuno pensa che le leggi sono barzellette pagherà fino in fondo”, ha aggiunto. Quindi la minaccia: “Dall’Italia arriva il no. L’autorizzazione allo sbarco non c’è, piuttosto schiero la forza pubblica. I diritti del mio Paese vengono prima di tutto il resto”.

In 14 giorni, lamenta in un comunicato la ong, “nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta”. La situazione dei migranti a bordo della nave “è ora più disperata che mai. Pertanto, la capitana della nave “è obbligata a entrare nelle acque territoriale italiano sotto la legge dello stato d’emergenza”. Ipotesi che era stata espressamente respinta dalla corte europea per i diritti umani di Strasburgo che ieri ha rigettato il ricorso della Ong.

“Nessuna istituzione europea vuole prendersi la responsabilità e sostenere la dignità al confine dell’Europa nel Mediterraneo. Questo è il motivo per il quale ci siamo assunti la responsabilità per conto nostro. Entriamo nelle acque italiane dato che non è rimasta più nessuna altra opzione per assicurare la sicurezza dei nostri ospiti, i cui diritti fondamentali sono stati violati per un tempo sufficientemente lungo”, ha detto Johannes Bayer, presidente della Sea Watch.

Questo proprio mentre l’Ue faceva sapere di essere “in contatto con vari Stati membri” per attuare il “ricollocamento delle persone che si trovano a bordo della Sea Watch” una volta che saranno sbarcati.

L’intenzione del Comandante di sbarcare a Lampedusa era chiara fin da questa mattina, quando ha lanciato un post appello sui social per una raccolta fondi, che serviranno per affrontare le conseguenze legali. “Sono responsabile per le 42 persone salvate in mare e che non ce la fanno più. Le loro vite sono più importanti di qualsiasi gioco politico” scriveva il capitano Rackete. A seguire la Ong commentava: “Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seawatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale”. (Fonte: Ansa)