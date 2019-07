ROMA – Alla fine Carola Rackete è stata scagionata dall’accusa più grave (resistenza o violenza contro nave da guerra), liberata dai domiciliari e non verrà espulsa. Una vittoria su tutta la linea per la Capitana della Sea Watch di cui con veemenza il ministro dell’Interno chiedeva fosse almeno cacciata dal nostro Paese.

Dal gip di Agrigento l’ultimo “affronto” a Salvini: il prefetto, infatti, in costante contatto diretto con il Viminale, aveva già firmato il provvedimento di espulsione, provvedimento che doveva essere sottoscritto dall’autorità giudiziaria.

Che non ha convalidato alcunché negando di fatto il nulla osta all’espatrio: in ogni caso, quel provvedimento avrebbe potuto essere esecutivo solo dal 9 luglio, data in cui la comandante deve essere interrogata dalla Procura di Agrigento che indaga su di lei per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Ricapitolando, la convalida di un eventuale provvedimento di allontanamento dovrebbe essere disposta dal giudice monocratico. Ma, sussistendo a carico della comandante un procedimento penale pendente per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, comunque la giovane tedesca non potrebbe essere mandata via dall’Italia senza il nulla-osta della Procura di Agrigento che la indaga.

Nulla osta che non arriverà: a Salvini non resta che prendersela con i magistrati (“sono schifato, mi vergogno”) rilanciando un’espulsione (“perché è pericolosa per la sicurezza nazionale”) che a questo punto si rivela un vero e proprio bluff. (fonte Ansa)