Senato, Conte ottiene la fiducia con 171 sì. 117 i contrari e 25 gli astenuti

ROMA – Il Senato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha votato la fiducia al governo Conte con 171 sì (dieci in più della maggioranza assoluta), 117 no (61 da Forza Italia, 52 dal Pd, più alcuni componenti del gruppo Misto) e 25 astenuti.

Nel suo intervento di replica alla discussione a Palazzo Madama Giuseppe Conte ha voluto rassicurare gli animi dei senatori soprattutto sui rapporti del neo governo con l’Ue. “L’uscita dall’euro non è in discussione – ha replicato – ma non rinunceremo a ridiscutere le politiche economiche”. Voi ci dite che che siamo sempre in campagna elettorale, forse perché non siete abituati a vedere conformate in un programma le cose anticipate in campagna elettorale”. A questo punto il premier è stato interrotto da una standing ovation, la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati – che ha gestito l’Aula con grande fermezza – è intervenuta per riportare l’ordine: “Fatelo parlare, non c’è bisogno di questo tifo da stadio”.

Nel suo primo intervento aveva parlato un’ora e 11 minuti, forse il discorso più lungo della storia della Repubblica. Con 45 applausi e una standing ovation(sul contrasto alla mafia).