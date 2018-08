ROMA – Ora che è ministro dell’Ambiente, Sergio Costa non dimentica di essere stato generale dei carabinieri forestali: fedeli al loro motto sono sempre in servizio, anche quando fanno il bagno in vacanza. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ così che sul mare di Ascea, in Cilento, il ministro si è accorto di una grande chiazza sospetta di schiuma intorno a due imbarcazioni nemmeno troppo lontane dal litorale.

Gli occupanti stavano tranquillamente sversando rifiuti in acqua, un reato ambientale. Il ministro Costa ha immediatamente allertato la Guardia Costiera di Agropoli che è prontamente intervenuta. Sono scattate quindi le denunce.