ROMA – “Ci tengo a ringraziare anche Giorgia Meloni per avermi espulso dal centrodestra, un evento che ricorda un pò le purghe staliniane”. Non ha usato mezzi termini in una diretta Facebook il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, Sergio Pirozzi, che si è scagliato contro la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Un partito vero però dovrebbe ascoltare la base – ha proseguito Pirozzi – e non dovrebbe farsi imporre la linea da un politico di Milano che decide le sorti del Lazio. Se accade questo vuol dire che siamo alle comiche finali”.

“Lasciamo perdere i tentativi di dimostrare che sono io a cercare di dividere il centrodestra. Questi sono i giorni della merla ma noi non siamo i tordi. Ringrazio la stima di Parisi: se vuole dare un sostegno al Lazio lo faccia venendo a fare il vice presidente a me”, ha poi detto Pirozzi, riferendosi al candidato del centrodestra Stefano Parisi che gli aveva offerto la vicepresidenza. “Non lo farà – ha continuato – Ha scelto di essere il candidato sindaco di Milano, il candidato del Lazio e prossimamente alle europee. Io dico: non ci sono candidati giusti per tutte le stagioni”.