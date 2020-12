Sgarbi contro la Raggi: “Faceva la cameriera”. La replica di M5S: “Meglio camerieri che capre”

Sgarbi a passeggio per Sulmona senza mascherina. Ira del sindaco, lui si dimette da presidente del Premio

Vittorio Sgarbi contro il sindaco di Roma Virginia Raggi. Sgarbi ha infatti presentato i candidati che correranno sotto il simbolo “Rinascimento-Sgarbi sindaco di Roma“. Sgarbi, nel corso dell’evento in un ristorante della Capitale, ha attaccato la sindaca in carica Virginia Raggi, che “secondo me prima di fare il sindaco era una cameriera nell’ufficio di avvocati e guadagnava 600 euro al mese”.

“Io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la cameriera. Che è un lavoro più che dignitoso” è la replica su Twitter della sindaca di Roma. “Dovresti avere rispetto per chi si guadagna da vivere ogni giorno con fatica e onestà, soprattutto in questo momento. Vergogna“.

Sgarbi contro la Raggi, la replica di Di Maio

Diversi esponenti dei 5 stelle hanno protestato per le parole del parlamentare e critico d’arte. “Sgarbi ha collezionato l’ennesima figuraccia. Perché chi fa il cameriere dovrebbe vergognarsi? Meglio camerieri che capre” . Così il M5s in un tweet in cui lancia l’hashtag #siamotutticamerieri.

“Non ho l’abitudine di rispondere a Vittorio Sgarbi, lo sapete. Sorprende come una persona di cultura riesca ad essere così volgare e offensiva. Non è il nostro stile. Non è nemmeno lo stile di Virginia Raggi, che gli ha risposto da signora. Farsi le ossa sul lavoro è infatti una cosa onorevole e dignitosa, di cui andare fieri. Basta attaccare Virginia, basta offenderla, basta insulti. Chiediamo rispetto”, scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. (Fonte Ansa).