ROMA – Vittorio Sgarbi, via Facebook, se la prende con Alessandro Di Battista: “Avete notato che esibisce sempre suo figlio? Si sta creando una immagine da buon politico e da buon padre. Io non ho mai mostrato i miei figli, mi fa ca***e”. “E’ giusto – chiede poi – che un padre utilizzi un figlio per propaganda politica o di se stesso, per dimostrare di essere buono?”. Poi l’affondo: “Quel personaggio è un padre così tenero grazie al bambino che lui utilizza per dimostrare quanto è buono, pensiamoci”. “Io i miei figli li ho avuti e non li ho mai mostrati – continua -. Per trovare le loro fotografie – sottolinea – occorre che qualche pirata di qualche giornale le abbia cercate di strappare per mostrarle”.

“Non mi sembrava utile per le mie idee mostrare mio figlio, non mi sembrava logico. A lui sembra utile più che logico o logico più che utile”. Sgarbi ricorda quindi al grillino l’esistenza di una legge che tutela i minori e una sentenza che ha condannato un padre a risarcire il figlio. In ogni caso – conclude – sfruttare i bambini non è giusto”.