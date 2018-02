ROMA — Lite furibonda a Piazza pulita in onda su La7. Vittorio Sgarbi, dopo aver litigato con Friedman, in chiusura di trasmissione se la prende col conduttore Corrado Formigli. In trasmissione va in onda il reportage sulle baby gang a Napoli: il critico d’arte critica la scelta di fare un servizio del genere sui baby criminali dicendo che in questo modo si esaltano le loro gesta.

Formigli non ci sta e reagisce. A questo punto, come mostra il video di Corriere tv, parte la lite. Sgarbi dà dello “stronzo” al conduttore che reagisce dicendo a Sgarbi: “Ma con chi credi di avere a che fare? E su”. Sgarbi a sua volta reagisce e ripete “fascista, fascista, fascista”. Formigli decide un gesto ancora più forte: abbassa l’audio e toglie il collegamento con Sgarbi.