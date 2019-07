ROMA – Il decreto Sicurezza bis ottiene il via libera alla Camera – il risultato finale è stato 322 sì, 90 no e un astenuto – ma 17 deputati del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. E anche il presidente Roberto Fico è uscito dall’aula poco prima della votazione.

Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Pene più dure contro gli scafisti e i trafficanti di esseri umani, centinaia di assunzioni per combattere mafia, camorra e ‘ndrangheta, tolleranza zero per chi aggredisce le forze dell’ordine. Ora entro i primi di agosto tocca al Senato. Dalle parole ai fatti”.

Il decreto pra passerà al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO