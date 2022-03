Sicurezza, FI: approvato emendamento a sostegno comandanti stazioni Carabinieri 

Sicurezza, FI: approvato emendamento al decreto sostegni-ter a sostegno dei comandanti delle stazioni dei Carabinieri. Forza Italia conferma il suo impegno con azioni concrete in Parlamento

“Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione bilancio al Senato dell’emendamento a prima firma Gasparri al decreto sostegni-ter.

Stanziate maggiori risorse per l’indennità riconosciuta al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell’organizzazione territoriale dei Carabinieri”, dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizio Gasparri, Dario Damiani e Maria Tripodi.

“Si tratta, infatti, – continuano i parlamentari forzisti- di un riconoscimento già spettante ad altre forze armate e di polizia e che penalizzava quei comandanti di stazione dell’Arma che, pur gestendo una forza effettiva rilevante, non ricevevano l’indennità spettante ai loro colleghi.

Riconoscimento a chi è in prima linea

“Un ulteriore riconoscimento per chi ogni giorno è in prima linea per difendere territori spesso lontani dalle grandi città ma che vivono, soprattutto in questa fase, grandi criticità.

Un tributo ai marescialli dei carabinieri che sono da sempre un simbolo di sicurezza, di tutela della legalità, di vicinanza alla popolazione italiana ovunque essi operino, giustamente celebrati anche dalla letteratura italiana, dal cinema e dalla televisione.

Forza Italia conferma il suo impegno con azioni concrete in Parlamento

“Con questo emendamento Forza Italia conferma ancora una volta il suo impegno a fianco di donne e uomini in divisa, non solo con attestati di stima e gratitudine dovuti, ma anche con azioni concrete in Parlamento”. Concludono Gasparri, Damiani e Tripodi.

La discussione generale sul decreto sostegni Ter riprende domani 17 marzo in Senato per il voto di fiducia

L’Aula del Senato ha concluso nel tardo pomeriggio del 16 marzo la discussione generale sul Dl sostegni Ter in materia di sostegno alle imprese e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

L’Assemblea è convocata il 17 marzo alle 9.30 e il Governo ha già preannunciato che porrà la fiducia.

A seguire ci saranno le dichiarazioni di voto e la “chiama” per la votazione finale.

Il testo passerà quindi all’esame della Camera. Il decreto scade il 28 marzo e deve essere perciò convertito in legge entro tale data.

Pioggia di emendamenti al decreto sostegni Ter

Gli emendamenti al decreto Sostegni Ter, presentati dai gruppi politici del Senato allo scadere del termine per depositarli, fissato per le 16 del 21 febbraio, sono stati 2.307

Di questi, la maggior parte sono stati dei senatori di Forza Italia, seguiti da Lega, Pd, Fratelli d’Italia, M5S, Misto e Italia Viva.

Il decreto sostegni Ter (DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022 , n. 4 (cosiddetto sostegni Ter)

Il decreto sostegni Ter è stato pubblicato il 27 gennaio 2022 ed è entrato in vigore in pari data.

Riguarda “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il decreto sostegni Ter per sommi capi

Per la versione integrale clicca qui

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19:

Art. 1. Misure di sostegno per le attività chiuse

Art. 2. Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio;

Art. 3. Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica;

Art. 4. Fondo Unico Nazionale Turismo;

Art. 5. Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili;

Art. 6. Buoni per servizi termali;

Art. 7. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

Art. 8. Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura;

Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di sport;

Art. 10. Piano transizione 4.0;

TITOLO II

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 11. Contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome;

Art. 12. Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno;

Art. 13. Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

TITOLO III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA

Art. 14. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

Art. 15. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore;

Art. 16. Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili;

Art. 17. Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

Art. 18. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi;

TITOLO IV

ALTRE MISURE URGENTI

Art. 19. Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia;

Art. 20. Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare;

Art. 21. Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale;

Art. 22. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia;

Art. 23. Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

Art. 24. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada;

Art. 25. Misure urgenti per il settore ferroviario;

Art. 26. Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo;

Art. 27. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea;

Art. 28. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;

Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

Art. 30. Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola;

Art. 31. Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma;

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 32. Disposizioni finanziarie;

Art. 33. Entrata in vigore

Qui la versione integrale in Gazzetta Ufficiale