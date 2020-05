ROMA – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è da alcuni giorni sotto scorta a seguito di pressioni per tentativi di corruzione e minacce.

Minacce ricevute rispetto alla sua attività politica in particolare riguardo alla destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus.

L’esponente M5S, secondo quanto si apprende, viene accompagnato da un agente della pubblica sicurezza.

“Pier Paolo Sileri è stato oggetto di minacce per cui è da qualche giorno sotto tutela. Fare il proprio dovere spesso significa esporsi a rischi di ritorsione. Ma Sileri è uno che difficilmente si intimorisce”.

Così il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, commenta le minacce ricevute dal vice ministro della Salute Sileri, per le quali ora è sotto scorta.

La solidarietà a Sileri di Di Maio e M5S.

“Massima vicinanza al viceministro Sileri per le minacce ricevute. Pierpaolo oltre a essere un grande professionista è anche una persona corretta, genuina, con la schiena dritta. Avanti così, siamo tutti con te, hai il nostro sostegno. Non ci facciamo intimidire da nessuno”. Lo scrive il ministro Luigi Di Maio su Twitter.

“Siamo vicini al nostro viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri per le vili minacce e pressioni che ha subito. A Sileri ribadiamo la nostra stima, la nostra vicinanza e il nostro sostegno.

Si è speso come pochi per far fronte a questa emergenza da Covid-19 e lo invitiamo a non demordere. Il suo lavoro è prezioso, per il Movimento 5 Stelle, per il ministero della Salute e per tutti i cittadini”.

Così, in una nota congiunta, i capigruppo del M5s alla Camera e al Senato Davide Crippa e Gianluca Perilli. (Fonte Ansa).