ROMA – “Il riscatto? Il problema va risolto a monte. Io ricordo che l’Anonima Sequestri fu sconfitta quando si bloccò il pagamento dei riscatti” dice Matteo Salvini, leader della Lega, a La Zanzara su Radio 24.

“Io sono contento che Silvia sia tornata a casa – aggiunge -. In futuro per quello che mi riguarda, se tu mandi dei lavoratori o dei volontari in zone a rischio, te ne assumi civilmente, economicamente e penalmente le conseguenze”.

I conduttori allora chiedono all’ex ministro: “Se cioè vengo avvertito dal consolato che quella è una zona a rischio e ce li mandi lo stesso e poi vieni liberata coi soldi dello Stato, questi soldi devono essere restituiti?”.

“Assolutamente si. Per quello che mi riguarda da oggi in avanti, se uno va in terra di terrorismo islamico, perché ricordo che i signori terroristi somali hanno massacrato migliaia di persone, sono cioè quelli che uccisero 148 studenti cristiani entrando in una scuola e chiedendo tu sai il corano, no?” dice Salvini.

“Se vai in zone impestate da questi infami, ti esponi ad un rischio. E quindi per quello che mi riguarda da oggi in avanti, chiunque metta a rischio dei suoi volontari, dei suoi lavoratori, ne deve rispondere civilmente, penalmente ed economicamente” aggiunge.

“Il discorso ovviamente vale per il futuro. Da domani per quello che mi riguarda se vai in zone a rischio, te ne assumi tutte le conseguenze”.

“Ma Silvia Romano era in Kenya” ribattono Cruciani e Parenzo.

“Andate a vedere se ti sconsigliano o meno la partenza – risponde Salvini -. E comunque avessero rapito Briatore, e Dio non voglia perché è un amico, secondo voi il riscatto lo avrebbe pagato il governo italiano?”.

“Io sulla conversione della ragazza non dico niente, perché una ragazza di 24 anni che è stata rapita per 18 mesi, non oso immaginare cosa abbia passato ed in quali condizioni torni a casa. Ma credo che l’Islam sia una religione fanatica. Punto. Poi uno nella vita fa quello che vuole” dice ancora il leader della Lega.

“Il Kenya, dove Silvia è andata a fare volontariato – dice Salvini – a proposito dei sostenitori dei diritti umani, prevede la galera per gli omosessuali. E prevede la poligamia. Mi dite che è normale? A Silvia va solo la mia solidarietà”.

“Ma posso ritenere che una regione islamica sia incompatibile con i valori e le libertà faticosamente conquistate nelle nostre civiltà?”.

“Ma ci sono tanti islamici che vivono tranquillamente in Italia” gli chiedono.

“Se rispettano le nostre leggi, per carità di Dio. Per fortuna lo fanno, perché se applicassero la legge islamica in casa nostra, saremmo messi male” conclude Salvini. (fonte LA ZANZARA)