ISERNIA – Silvio Berlusconi cade vicino al palco a Isernia.

Il leader di Forza Italia è impegnato nella campagna elettorale per le regionali in Molise: è inciampato prima di andare a parlare ma poi è stato aiutato a rialzarsi e ha portato a termine il suo intervento. Clicca qui per vedere le foto.

“Parliamo di cose serie”. CosìBerlusconi, lasciando Isernia, ultima tappa della sua due giorni molisana, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle critiche di Matteo Salvini che oggi lo ha paragonato a Alessandro Di Battista su Facebook. Anche a chi gli chiedeva un commento sulla minaccia, sempre da parte del leader della Lega di elezioni anticipate, Berlusconi ha ripetuto: “Parliamo di cose serie”.

“Di Maio è bravissimo nel parlare ma non è laureato e non ha mai lavorato: come si può pensare di affidare 60 milioni di italiani a chi non ha esperienza. Il presidente della repubblica, che è di buon senso, non può commettere un’azione così ingiustificata e ingiustificabile”. Così Berlusconi ha ribadito il suo veto ad un eventuale incarico di governo affidato al capo politico di M5S.