Silvio Berlusconi: “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi”

ROMA – Berlusconi oggi spara a zero sul Movimento 5 Stelle e chiude a ogni possibilità di accordo politico con Di Maio frantumando così i progetti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Quelli del Movimento 5 Stelle – spiega Berlusconi in un comizio a Casacalenda, nel tour elettorale per le elezioni in Molise – non hanno mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”.

Poi Berlusconi è duro anche con Luigi Di Maio: “Ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l’Italia a gente come lui”.

E ancora: “Nessun accordo è possibile con i Cinquestelle, un partito che non conosce l’abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l’Italia. Gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto con disgusto, va tutto di male in peggio”.