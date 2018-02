ROMA – Silvio Berlusconi all’indomani delle sparatorie di Macerata arriva in televisione in diretta al Tg5 della sua rete Mediaset per parlare di immigrazione. Per il leader di Forza Italia i migranti sono “una bomba sociale pronta a esplodere”, aggiungendo che in 600mila andrebbero mandati via.

Berlusconi entra così nel vivo della campagna elettorale e definisce la questione dell’immigrazione come “urgentissima” accusando la sinistra negli anni al governo di aver lasciato entrare 600mila migranti irregolari “che non hanno diritto di restare:

“Con noi al governo nel 2011 arrivarono 4.400 immigranti; con i quattro governi della sinistra sono arrivati nel 2013 170.000 immigrati, nel 2014 150.000, nel 2016 181.000 enel 2017 119.000 Il risultato è che oggi abbiamo almeno 630.000 immigrati, di cui solo 30.000 hanno il diritto di restare perché rifugiati. Altri 600 mila sono bomba sociale pronta a esplodere, perché pronti a compiere reati”.

Berlusconi ha poi indicato la sua ricetta in tre punti: premere sull’Europa perché faccia accordi con i paesi del Nord Africa per fermare le partenze; fare accordi con i paesi di origine perché riprendano gli immigrati irregolari; un “grande piano Marshall” per i paesi africani coinvolgendo anche Usa, Russia, Ciad e Paesi del Golfo.