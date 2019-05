MILANO – Ha trascorso una notte tranquilla, al San Raffaele di Milano, e oggi, 1 maggio, ha parlato anche con i suoi familiari. Procede in maniera “ottimale”, dicono i medici, il decorso di Silvio Berlusconi, operato per un’occlusione intestinale. “Le condizioni sono ottimali — ha detto Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, primario di Anestesia e Rianimazione cardiochirurgica -. Sta bene, è sereno e sta riposando. Ha subito un intervento chirurgico per un fatto funzionale: alla base non c’era alcuna patologia o malattia organica”.

Berlusconi è entrato in sala operatoria ieri alle 19.30. Due ore di intervento, poi il trasferimento in terapia intensiva. “L’operazione — ha spiegato Zangrillo, parlando ai cronisti fuori dall’ospedale — è figlia di un vecchio intervento e una briglia aderenziale ha determinato una occlusione intestinale. In questi casi bisogna agire tempestivamente e fare al scelta giusta. Lo abbiamo fatto e insieme al professor Rosati abbiamo deciso ieri sera di procedere all’intervento chirurgico che è stato assolutamente risolutivo. Berlusconi ha passato una notte tranquilla, ha riposta ed è sereno e come suo medico non potevo sperare di meglio e credo nel giro di pochi giorni di poterlo dimettere”.

Le dimissioni sono fissate “per i prossimi giorni”, ha detto Zangrillo, rispondendo a chi gli chiedeva se il leader di Forza Italia sarà in prima linea per la campagna per le Europee del 26 maggio: “Ovviamente è argomento che mi appassiona poco ma, se proprio dovessi, dal punto di vista medico gli direi: “Ma stattene a casa che non ne vale la pena”. Però siccome così non sarà probabilmente, il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca come è abituato a fare”. (fonte ANSA)