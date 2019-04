MILANO – Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale questa mattina, martedì 30 aprile. Il leader di Forza Italia, 82 anni, è stato trasportato in ambulanza intorno alle 10 ed è stato trasferito nella suite che di solito occupa durante i ricoveri nell’ospedale San Raffaele di Milano, scrive Simona Ravizza su Corriere.it, dove era stato operato al cuore nel giugno 2016 dopo un malore causato da un’insufficienza aortica.

Berlusconi si è recato in ospedale, fanno sapere fonti di Forza Italia all’agenzia ANSA, per la terapia di una colica renale acuta e ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto.

A marzo, l’ex presidente del consiglio si era stato sottoposto ad intervento chirurgico in regime di urgenza per la soluzione un’ernia inguinale incarcerata. L’operazione era perfettamente riuscita e le condizioni di salute di Berlusconi sembravano ottime.