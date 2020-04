ROMA – L’emergenza premia il governo Conte in termini di fiducia. In particolare nella figura del premier saldamente al primo posto con il 43% delle preferenze. La maggioranza che lo sostiene guadagna, anche il Movimento 5 Stelle recupera, trascinato proprio da Conte.

La supermedia dei sondaggi: risale la Lega, flette il Pd

La Supermedia dei sondaggi di questa settimana mostra – per la prima volta da diverso tempo – delle tendenze piuttosto inedite. La Lega interrompe la sua lenta discesa, e risale al 29,4% aumentando il suo vantaggio sul Partito Democratico (21,1%), che al contrario flette leggermente.

Il partito che guadagna i maggiori consensi è il Movimento 5 Stelle, che fa segnare un incremento significativo (+0,6%) dopo molti mesi, riportandosi di poco sotto al 15%. In questo modo, i pentastellati riguadagnano un minimo di margine su Fratelli d’Italia, che pure continua a crescere (+0,2%) e per la prima volta supera la soglia del 13%.

Fiducia nei leader: Conte al 43%, Salvini e Meloni al 36%

Detto del 43% di Conte, sul secondo gradino del podio a pari merito con il 36% la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il capo della Lega Matteo Salvini. Terzo al 24% è il segretario del Pd Nicola Zingaretti, fortunatamente guarito dal coronavirus. Seguono poi Luigi Di Maio (20%), il leader delle Sardine Mattia Santori e Silvio Berlusconi entrambi al 18%. Ultimi in classifica Toti (15%), Calenda e Renzi al 14%, Crimi (11%).

Sondaggio Ixè. Lega 26,2%, Pd 22,6%, M5S 15,6%

In termini di consenso elettorale, nella compagine di Governo sale il Movimento 5 Stelle (15,6% dal 15,1) e la Sinistra (3,9% dal 3,5), mentre subisce un calo il Pd (22,6% dal 22,9) e prosegue il calo di Iv all’1,9 dal 2,2. Sul fronte dell’opposizione, prosegue l’erosione della Lega (26,2% dal 26,5), mentre salgono Forza Italia (7,4% dal 7) e Fratelli d’Italia (12,8% dal 12,7), lasciando il centro destra sostanzialmente stabile al 46%. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per Rai-Cartabianca. Il sondaggio è realizzato dall’Istituto Ixè srl per Rai. (fonti Ansa, Agi, Rai Tre,