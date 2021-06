Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, è al 20,5. A un soffio, solo lo 0,1%, dalla Lega di Matteo Salvini che resta primo partito, pur con un calo dello 0,3, al 20,6%.

E’ quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg che segnala un calo dello 0,4 del Pd che è al 18,6. In calo dello 0,2 il Movimento 5 stelle, che si attesta al 16.

Chi sarà il premier del centrodestra?

Il testa a testa tra i due possibili futuri premier di un Governo di centrodestra si fa dunque sempre più acceso. Nel centrodestra vige infatti la regola che chi arriva primo nomina il premier. E come sappiamo Salvini non vorrebbe mollare arrivando secondo dietro la Meloni. Per questa ragione cerca di convincere gli alleati ad unirsi ricevendo il plauso di parte di Forza Italia e il diniego della Meloni.

Sondaggio Swg, gli altri partiti

el sondaggio Swg, Forza Italia appare stabile (oggi al 6,8%) mentre Azione cresce al 3,8 (+0,4) staccando Sinistra Italiana (2,3% con un +0,2%). Mdp-Art.1 è al 2,4 (+0,1) e Italia Viva al 2,3 con un +0,3.

Secondo Swg il centrodestra, se si considerano Lega più Fratelli d’Italia più Forza Italia più Coraggio Italia si arriva a sfiorare la maggioranza assoluta, essendo al 49,2 per cento.

(NOTA INFORMATIVA Valori percentuali. Indagine condotta con tecnica CATI CAMI CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 9 e il 21 giugno 2021).