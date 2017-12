ROMA – Sondaggi Ipsos e Emg: M5S e Pd in calo. Coalizioni: centrodestra avanti 10 punti. Gli ultimi sondaggi Ipsos ed Emg sulle intenzioni di voto degli italiani del 19 dicembre dà i due maggiori contendenti, Pd e M5S, in calo. Per Ipsos il Partito Democratico nell’ultima settimana ha perso un altro punto percentuale scivolando al 23,4% dal 24,4% del 6 dicembre. Emg conferma l’arretramento (dal 25,3% al 24,9%).

Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo primato nei consensi anche se perde un po’. Per Ipsos ha perso lo 0,9% passando dal 29,1% del 6 dicembre al 28,2%, mentre per Emg si attesta al 28,5% dal 28,6%.

Forza Italia rimane stabile, Ipsos conferma il dato della settimana scorsa, attestandosi al 16,7%, mentre la Lega Nord cede lo 0,1% e viene stimata adesso al 14,3%. Per Emg invece Forza Italia arretra dello 0,7% attestandosi al 15%, mentre la Lega Nord sale dello 0,8% toccando quota 13,3%.

Liberi e uguali prosegue il suo trend di crescita: per Ipsos è stabile al 6,6%, per Emg in salita dello 0,3% che attesta la nuova formazione politica al 5,7%. Stabile intorno al 5% Fratelli d’Italia, che guadagna qualche decimale.