Sondaggi: sale il Pd (22,9%), scende la Lega (26,5%). Nove su dieci approvano le restrizioni del Governo

ROMA – Sale il Pd ( dal 22,5 al 22,9%), scende la Lega (26,5% contro il precedente 27%). Secondo i dati tratti dall’Osservatorio Politico Nazionale (23 – 24 marzo 2020) realizzato dall’Istituto Ixè per il programma di Rai 3 Cartabianca rispetto all’ultima rilevazione la distanza fra i due partiti scende dunque sotto il 4%.

Nell’area del centro destra subisce una piccola flessione anche Fratelli d’Italia (12,7%), mentre risale al 7% Forza Italia.

Il rafforzamento dell’area di Governo, secondo l’Osservatorio, è evidente anche nei dati relativi alla fiducia nei politici: il Presidente Conte, in particolare, sale al 51% e anche i leader dei due principali partiti di maggioranza consolidano il gradimento: 31% a Zingaretti, 23% a Di Maio. Salgono poi Giorgia Meloni (36%) e Berlusconi (21%), mentre restano stabili Salvini (32%) e Renzi (13%).

Coronavirus, il giudizio degli italiani sul Governo.

La netta maggioranza degli italiani giudica positivamente l’operato del Governo per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus e, nello specifico, le ultime restrizioni introdotte lo scorso week end, che prevedono la chiusura totale delle attività produttive non essenziali, ottengono l’approvazione di 9 cittadini su 10. Sono i risultati di un sondaggio Ixè per Carta Bianca del 24 marzo. Nell’ultima settimana, si legge, si è ulteriormente ridotta la quota di italiani ottimisti rispetto alla durata dell’emergenza Coronavirus: solo 1 su 5 confida di uscirne entro il periodo pasquale. Per il 50% si arriverà fino a giugno ed il 18% fissa un orizzonte ancora più esteso.

Metodologia: indagine quantitativa campionaria; metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web(cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo ±3,10%); periodo di rilevazione: dal 23 al 24 marzo 2020.

Fonte: Istituto Ixè , Ansa.