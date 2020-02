ROMA – Nuovo lieve calo di consensi per la Lega di Matteo Salvini, mentre Pd e FdI continuano a crescere. In particolare, il partito di Giorgia Meloni si porta a soli due punti percentuali da M5s che non riesce a invertire la tendenza sfavorevole.

E’ quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, in base alla quale l’attivismo mostrato nelle ultime settimane da Matteo Renzi sembra giovare poco a Italia viva che guadagna appena un decimo di punto, restando comunque al di sotto della soglia del 5%. Il totale dei partiti di centrodestra si colloca al 49,4%, in lieve rallentamento (-0,4), mentre si rafforza lo schieramento governativo che sale di 0,6 punti, al 42,1%.

Analizzando i dati in dettaglio, emerge che la Lega resta largamente il primo partito ma il distacco dal Pd è sceso sotto la soglia dei 10 punti percentuali. Il Carroccio si colloca infatti al 30,3% (-0,6 punti), mentre il partito di Zingaretti sale di 0,4 punti, al 20,7%. Segue, staccato, M5s che perde altri due decimi di punto, fermandosi al 14,2%. I pentastellati sono ora incalzati da vicino da Fratelli d’Italia che, a conferma del brillante periodo, guadagna altri 8 decimi di punto, portandosi al 12,2%. A destra perde terreno Forza Italia che non va oltre il 6,0%, lasciando sul terreno 6 decimi di punto.

​Nell’area del centrosinistra, Iv guadagna un decimo di punto, collocandosi al 4,2%, La Sinistra sale di due decimi, al 2,9%, Azione di Calenda resta ferma al 2,2%. Perdono terreno i Verdi con l’1,9% (-0,1%) e +Europa con l’1,8% (-0,2).

– SUPERMEDIA LISTE

Lega 30,3 (-0,6)

Pd 20,7 (+0,4)

M5s 14,2 (-0,2)

FdI 12,2 (+0,8)

Forza Italia 6,0 (-0,6)

Italia viva 4,2 (+0,1)

La Sinistra 2,9 (+0,2)

Azione 2,2 (=)

Verdi 1,9 (-0,1)

+Europa 1,8 (-0,2)

– SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO

Maggioranza di governo 42,1 (+0,6)

Opposizione di centrodestra 49,4 (-0,4)

– SUPERMEDIA COALIZIONI POLITICHE 2018

Centrodestra 49,4 (-0,4)

Centrosinistra 29,0 (+0,4)

M5S 14,2 (-0,2)

LeU 2,9 (+0,2)

Altri 4,5 (=)

N.B.: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (6 febbraio).

Fonte: Agi