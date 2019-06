ROMA – Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 34,6% degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Salvini (-0,4% rispetto a una settimana fa), il 23,8% (-0,6%) ha risposto che voterebbe per il Pd. Il M5S otterrebbe il 19% (+1,1%) delle preferenze, Forza Italia l’8,5%, Fratelli d’Italia il 6,7%. Più Europa arriverebbe al 2,9%, La Sinistra al 2%.

Primarie Forza Italia: Toti in testa. In un sondaggio diffuso dalla trasmissione Agorà su Rai3 sulle eventuali primarie di Forza Italia per la successione a Silvio Berlusconi il governatore della Liguria e coordinatore nazionale del partito Giovanni Toti risulta in testa con il 43% dei consensi, seguito da Mara Carfagna al 29% e Maria Stella Gelmini al 21%. Quelli che hanno preferito non rispondere sono il 7%. (fonte Ansa)