ROMA – Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 35% degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Salvini, un punto in più rispetto alle europee, ma due decimali in meno di una settimana fa.

Il 24,4% ha risposto che voterebbe per il Pd, mezzo punto percentuale in più rispetto a sette giorni fa. Il M5S otterrebbe il 17,9% delle preferenze, Forza Italia l’8%, Fratelli d’Italia il 7%. Più Europa arriverebbe al 2,7%, La Sinistra al 2%.

