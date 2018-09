ROMA – Il primo sondaggio politico dopo la pausa estiva conferma la presa di Salvini sull’opinione pubblica, la sua campagna di agosto ha fatto balzare la Lega al 32,2% regalandogli quasi due punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione di luglio e confermando, soprattutto, il sorpasso sui 5 Stelle, fermi al 28,3%. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un distacco tra i due alleati di praticamente 4 punti.

“Non ci credo, è troppo in alto”, si schermisce il segretario della Lega. Il sondaggio Swg per La7 segnala dunque come le forze di governo rappresentino una maggioranza del 60,5% nel Paese. Vediamo i dati completi.

Lega 32,2% (+1,9)

M5S 28,3% (-1,6)

Pd 17,7% (+0,3)

Forza Italia 6,9% (-1,7)

Fratelli d’Italia 4,1% (+0,4)

+Europa (Bonino) 2,6% (+0,5)

Liberi e Uguali 2,4%

Potere al Popolo 2,3%

Il balzo della Lega in qualche modo puntella anche l’area del vecchio centrodestra (come si era presentato alle elezioni politiche): Salvini fagocita Forza Italia, Fratelli d’Italia resiste, tutti e tre insieme però superano abbondantemente il 40%. Guadagna qualche decimo il Pd, ma resta ancora lontano da quota 20%.