Sondaggio contante: 50% no a limite. Voto: Destra 49%, CS 33%, M5S 18%

ROMA – Sondaggio contante ed ecco la risposta: il 50 per cento e un tantino in più non vuole limiti ai pagamenti appunto in contanti. Soprattutto al Sud il contante è sacro.

Sondaggio intenzioni di voto: la Lega non è poi così enorme ma enorme è il divario di consensi tra la Destra a guida leghista (di fatto metà del paese) e il Centro-Sinistra (circa un terzo del paese). M5S che è arduo sommare al Centro Sinistra è abbondantemente sotto il 20 per cento.

All’indomani del voto umbro, e mentre esplode la crisi Ilva, il centrodestra continua a crescere ma nel Paese non è maggioranza assoluta, anche se arriva ad un passo dal traguardo ed è ben oltre quel 40% che significherebbe essere maggioranza parlamentare. Tiene il Pd, a patto che guardi a sinistra: un’ipotetica alleanza dem con la polverizzata galassia della sinistra supererebbe infatti il 25%, mentre la riproposizione dell’attuale compagine di governo sarebbe sostanzialmente alla pari con la coalizione di centrodestra.

Divisi invece gli italiani sull’utilità del limite al contante, con una propensione ad un giudizio positivo solo nelle regioni del Nord. Beneficio in termini di voti per i partiti ora all’opposizione e difficoltà per chi è alla guida del Paese.

E’ la fotografia delle intenzioni di voto degli italiani che esce dall’ultima indagine realizzata da Izi, istituto indipendente di ricerca guidato da Giacomo Spaini. Fotografia scattata nei giorni in cui è esploso il caso Ilva-Arcelor Mittal, deflagrato il 4 novembre scorso con il ritiro della multinazionale, e caso che potrebbe far sentire nel prossimo periodo il suo peso sulle scelte degli italiani, e fotografia scattata all’indomani del voto in Umbria dove il centrodestra ha conquistato una vittoria definita ‘storica’.

Centrodestra che nelle intenzioni di voto è ad un passo dalla maggioranza assoluta, dalla maggioranza ‘culturale’, ma che non la raggiunge: Lega, FdI e FI insieme otterrebbero infatti, se si votasse oggi, il 48.8% dei consensi. Primo partito della coalizione di centrodestra, così com’è dalla ultime politiche, la Lega di Matteo Salvini (28.6%) seguita da Fratelli d’Italia (10.7%) e Forza Italia (9.5%). Maggioranza che potrebbe essere insidiata dall’attuale compagine governativa tradotta in coalizione – operazione invece sostanzialmente fallita e bocciata dal voto umbro -: Pd, M5S, IV e gli altri di centrosinistra raccoglierebbero infatti il 48.5% dei voti, con una differenza di appena 0.3 punti percentuali dal cdx.

I Dem in proiezione davanti al Movimento5Stelle, così come è stato in Umbria, anche se di poco: M5S al 17.9% e Pd al 18.2%. Partito di Zingaretti che però, guardando a sinistra, potrebbe recuperare consensi con la galassia dei partiti di sinistra capace di raccogliere il 7.5%, che sommato ai voti Dem significherebbe il 25.7%. Al centro invece la creatura di Matteo Renzi, Italia Viva, sarebbe al 4.9%. Nella seconda rilevazione infine, il contante: l’esecutivo ha discusso e con ogni probabilità introdurrà con la prossima manovra un limite crescente all’uso di questo, anche se il condizionale è d’obbligo viste le molte retromarce sin qui effettuate.

Limite che dovrebbe arrivare nel giro di un paio d’anni al tetto dei mille euro, tetto che vede sostanzialmente divisi a metà gli italiani: il 50.6% degli intervistati lo ritiene potenzialmente dannoso per il commercio mentre il restante 49.4% lo ritiene utile a contrastare l’evasione. Leggermente più definito il giudizio spacchettando questo dato su base territoriale, con le le regioni del Nord che registrano una maggioranza di giudizi favorevoli: nel Nord-Ovest i favorevoli sono il 50.4% e nel Nord-Est il 52.5%. In vantaggio i critici, invece, al centro (56%) e al Sud (50.1%).

*Nota metodologica rilevazione politica: Popolazione di riferimento: popolazione residente in Italia avente diritto al voto. Campionamento stratificato proporzionale per macro-area geografica, sesso e classi di età. Ponderazione vincolata per sesso, classi di età, regione di residenza, voto espresso alle elezioni politiche del 04/03/2018. 1002 interviste condotte in modalità CATI/CAWI tra il 04/11/2019 e il 05/11/2019. Errore statistico del 3%. *Nota metodologica rilevazione contante: Popolazione di riferimento: popolazione residente in Italia avente diritto al voto. Campionamento stratificato proporzionale per macro-area geografica, sesso e classi di età. 1016 interviste condotte in modalità CATI/CAWI tra il 28/10/2019 e il 30/10/2019. Errore statistico del 3%.