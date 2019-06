ROMA – L’ultimatum a social unificati lanciato dal premier Giuseppe Conte all’indirizzo dei suoi due ingombranti vice sembra aver sortito almeno un successo personale: non che le sorti del governo siano oggi passate di mano, ma un sondaggio dedicato registra un 12% di consensi nell’eventualità che in caso di crisi e nuove elezioni l’ex avvocato chiamato a dirigere la strana alleanza Lega-M5S decida di farsi un partito a suo nome.

Non sarebbe poco il 12% registrato dal sondaggio realizzato da Noto sondaggi per il programma Carta Bianca su Rai Tre. La rilevazione specifica come il 7% di quel gruzzolo arriverebbe da elettori grillini, il 3% dal Pd e il resto da altre forze politiche.

“Ha contribuito all’idea del ‘partito di Conte’ – spiega Antonio Noto a Quotidiano.net – l’inconsueta conferenza agli italiani. Un canale di comunicazione un po’, come dire, ‘strano’. Da una parte per parlare a suocera e nuora, cioè ai due alleati di governo. Dall’altra per dare un significato chiaro della sua azione politica agli italiani: io non sono attore passivo rispetto alla forza dirompente di Salvini, ma attivo. Dico la mia. Il che potrebbe tradursi con una idea di fare un partito in proprio”.

Siamo al “what if” inglese, al “cosa succederebbe se” degli scenari politici futuri. In questo caso, però, suffragato da qualche rumors che si sta intensificando: secondo l’agenzia Dire, “una lista, anzi, un partito del presidente Conte c’è già […] ha già un nutrito esercito di contiani, pronti a seguirlo se, in caso di elezioni anticipate, vorrà affrontare la sfida della candidatura in prima persona”. (fonte Rai 3)