ROMA – Se si tornasse al voto oggi, la Lega si confermerebbe primo partito con il 32,6% di preferenze. Seguono a distanza gli alleati di governo: il Pd al 20% e M5S al 16,1%. Lo rivela l’ultimo sondaggio Emg Acqua per Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su RaiTre.

Fratelli D’Italia riscuote il 9,5% di consensi, ormai costantemente davanti a Forza Italia che è al 7,7%. Il partito di Matteo Renzi Italia Viva perde mezzo punto e va al 5,2%, Più Europa è al 2,1%, La Sinistra 2%, Europa Verde 1,3% e Lista Calenda 1%.

Attualmente è Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, con il 41% di consensi, seguito da Giuseppe Conte al 33%. Terzo posto per Giorgia Meloni al 29%, quarti Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a pari merito al 22%, Silvio Berlusconi al 18%. Poi Matteo Renzi al 15%, Carlo Calenda al 15%, Giovanni Toti al 14%.

Agli intervistati è stato chiesto anche se il Pd debba allearsi con i 5 Stelle per vincere le elezioni regionali in Emilia Romagna. Il 59 percento del campione ha risposto no, mentre il 20% sarebbe favorevole, il 21% preferisce non rispondere. Tra i contrari il 68% sono elettori Pd, mentre il 45% sono grillini. Tra i sì sono invece i 5 Stelle la maggioranza (41%) mentre il 30% è del Pd.

Interrogato anche sul futuro delle sardine, il movimento anti-Salvini sceso in piazza per contestare la retorica dell’odio della campagna elettorale, il campione risulta spaccato a metà. Per il 46% si tratta di una fiammata destinata a spegnersi. Mentre il 40% vede nelle sardine una mobilitazione popolare che può spostare voti.

Autore: Emg Acqua

Committente/Acquirente: Rai per Agorà

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni

Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel

Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario

Universo: popolazione italiana maggiorenne;

campione: 1.524 casi;

intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%;

totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 76%);

rifiuti/sostituzioni: 476 (tasso di rifiuti: 24%).

Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 20 novembre 2019.