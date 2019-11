ROMA – Se si votasse oggi la Lega sarebbe ancora il primo partito seppure in lieve calo con il 32,4%, seguito dal Pd che torna sotto la soglia del 20 percento al 19,7% e da M5S al 16,5%. Sono i numeri dell’ultimo sondaggio Emg Acqua presentato giovedì 28 novembre ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre,

A seguire, fuori dal podio, Fratelli D’Italia al 9,9%, a un soffio dal boom a due cifre riportato dagli altri sondaggisti. Ultima ruota del carro di centrodestra è ancora Forza Italia al 7,3%.

Questi invece i numeri degli altri partiti: Italia Viva è al 5,3%, Più Europa al 1,9%, La Sinistra 2,0%, Europa Verde al 1,3%, Azione (Calenda) al 1% e Cambiamo! (Toti) al 1%.

Fiducia nei leader

Alla domanda sulla fiducia nei leader, la maggior parte degli intervistati premia ancora Matteo Salvini che guida la classifica con il 40%, seguito da Giuseppe Conte al 33%. Sul podio anche Giorgia Meloni al 30%. Poi Luigi Di Maio al 23% meglio di Nicola Zingaretti al 22%, Silvio Berlusconi al 18%. In coda a pari merito Matteo Renzi, Carlo Calenda e Giovanni Toti, tutti al 15%.

Nota metodologica

Autore: EMG Acqua;

Committente/Acquirente: Rai per Agorà

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni

Metodo di raccolta delle informazioni: rilevazione telematica su panel.

Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario:

Universo: popolazione italiana maggiorenne;

campione: 1.612 casi;

intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%;

totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 81%);

rifiuti/sostituzioni: 388 (tasso di rifiuti: 19%).

Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 27 Novembre 2019.