ROMA – Lega ancora primo partito (ma lontano dal 34% di cui si parlava qualche settimana fa). M5s ancora secondo partito (22,9%) davanti al Pd (21,1%). Sono questi i dati diffusi da un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento Cinque Stelle. In altri sondaggi diffusi nelle ultime settimane il Pd sarebbe invece in procinto di sorpassare M5s.

Il 31,8% degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Salvini (in crescita dell’0,9% rispetto alla settimana scorsa), il 22,9% ha risposto che voterebbe per i Cinque Stelle, percentuale in calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione di una settimana fa.

In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 54,7%, in crescita (+0,4%) rispetto alla scorsa settimana. In discesa la percentuale complessiva per le opposizioni di centrodestra (-0,4% rispetto a settimana scorsa) ma è solo FI a perdere consenso e a fermarsi a 9,5% cioè -0,5% rispetto alla settimana scorsa. Fratelli d’Italia 4,9% (+0,1%) e Noi con l’Italia 0,6% stabile rispetto a mercoledì scorso.

Se si votasse oggi il Pd raggiungerebbe il 21,1% delle preferenze, percentuale in crescita rispetto alla settimana scorsa (+0,1%). Stabile Più Europa – CD con Bonino 3%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 3,3% (-0,2%).

Potere al popolo è all’1,6%.

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.865 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 93%); rifiuti/sostituzioni: 135 (tasso di rifiuti: 7%). Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 26 MARZO 2019. (Fonte Agorà).