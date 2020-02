ROMA – Se si votasse oggi la Lega sarebbe ancora il primo partito ma sotto il 30 percento con il 29,9% di voti, seguito dal Pd al 21,5% e dal M5S al 14,2%. Lo rileva l’ultimo sondaggio Emg Acqua realizzato per la trasmissione Agorà, condotta da Serena Bortone su Raitre.

La dispersione di voti del partito di Matteo Salvini prosegue seppur lievemente di uno 0,1%. Sul fronte opposto, continua invece la lenta rimonta del Partito Democratico (+0,3%). Male i 5 stelle: il movimento guidato da Vito Crimi, dopo l’addio di Luigi Di Maio, è la forza politica che soffre maggiormente.

Fuori dal podio ma a meno di tre punti di distacco da M5s c’è Fratelli D’Italia con l’11,6%, poi Forza Italia al 6,2%. Italia Viva è al 5,1%, La Sinistra 2,6%, Azione di Calenda è al 2,5%, Europa Verde all’1,9%, Più Europa al 1,8% e Cambiamo! di Giovanni Toti al 1,1%.

E cosa pensano gli italiani sul caso Gregoretti? Per il 43% degli intervistati è sbagliato processare Salvini, mentre il 41% è d’accordo e il 16% preferisce non rispondere. Sorprende il fatto che il 21% di chi si è professato elettore della Lega pensa che sia giusto il processo, mentre il 17% degli elettori Pd ed il 26% di quelli M5s lo ritengono sbagliato.

Spazio anche per le sardine: il 56% degli italiani pensa che “abbiano esaurito la loro funzione iniziale”, il 25% che “hanno ancora molto da dire alla politica”. Il 19% preferisce non rispondere.

Autore: Emg Acqua

Committente/Acquirente: Rai per Agorà

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni

Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel

Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario:

Universo: popolazione italiana maggiorenne;

campione: 1.518 casi;

intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%;

totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 76%);

rifiuti/sostituzioni: 482 (tasso di rifiuti: 24%).

Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 11-12 febbraio 2020.

Fonte: Agorà