ROMA – Se si tornasse a votare oggi per le elezioni politiche, la Lega sarebbe ancora il primo partito, seguita dal Pd che sfiora il 24%. Lo rivela un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, secondo il quale il partito di Matteo Salvini continua ad accrescere i suoi consensi, attestandosi al 35,2%, ben oltre il 34% del boom europeo.

Il 23,9% degli intervistati ha invece risposto che voterebbe per il Pd, anch’esso in crescita rispetto al 22% del 26 maggio. A M5S va il 18% delle preferenze.

Nel centrodestra si accorcia la distanza tra i partiti di Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Forza Italia è all’8,6%, Fratelli d’Italia al 6,7%. Male i partiti minori, dopo gli scarsi risultati europei Più Europa arriverebbe al 2,5%, La Sinistra all’1,9%.

Autore: Emg Acqua

Committente/Acquirente: Rai per Agorà

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni

Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel

Universo di riferimento: popolazione italiana maggiorenne;

Campione: 1.735 casi;

Intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%;

Totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 87%);

Rifiuti/sostituzioni: 265 (tasso di rifiuti: 13%).

Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 11 giugno 2019.