ROMA – Se si tornasse oggi a votare la Lega otterrebbe il 34% dei consensi, il Pd il 19,5% mentre il Movimento Cinque Stelle 16,8%. Lo rileva l’ultimo sondaggio Index Research effettuato per la trasmissione per Piazza Pulita, in onda su La7.

Stando ai dati rilevati, continua la crescita del centrodestra, che nelle settimane successive alla vittoria netta di Donatella Tesei in Umbria si porta complessivamente quasi al 50% dei consensi, mentre le forze del governo giallo-rosso – in particolare il Movimento 5 Stelle – sono in difficoltà, anche a causa del caos sull’ex Ilva di Taranto.

Per quanto riguarda gli altri partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia conferma il secondo posto con il 9% di consensi mentre Forza Italia precipita al 6.4%.

Italia Viva di Matteo Renzi è 4,8% mentre Più Europa all’1,8%, i Verdi sono all’1,9%. Gli indecisi sono il 38,3%.

Il sondaggio Index si concentra poi sui consensi che otterrebbero le coalizioni. Quella giallorossa (Pd, IV, M5S, Sinistra) è data al 43,4% mentre il centrodestra (Lega Fdi e FI) è al 49,4% dei consensi.

Nota Metodologica

Soggetto realizzatore: Index Research

Committente: Piazza Pulita

Periodo di realizzazione: 13 Novembre 2019

Mezzo di diffusione: Televisione

Tema: Attualità

Universo di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne residente in Italia (fonte Istat al 01.01.2019)

Estensione territoriale: Nazionale

Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree geografiche, ampiezza centri.

Rappresentatività del campione: popolazione maggiorenne residente in Italia

Margine di errore: 3,5%

Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato

Consistenza numerica del campione: Interviste Italia complete 800

Totale contatti effettuati: 4.795

Interviste complete: 800 (su totale contatti: 16,7%)

Rifiuti/Sostituzioni 3.995 (su totale contatti: 83,3%)

Fonte: Piazza Pulita