Sondaggio Index Research: Lega e Pd in calo, M5s recupera (sulle Europee)

ROMA – Sondaggio Index Research per la trasmissione Piazza Pulita di La7. La Lega si conferma il primo partito al 33% in lieve calo rispetto alle Europee dove il partito di Salvini raggiunse il 34%,3%. In calo anche il Pd che passa dal 22,7% delle europee al 20,5%. In salita invece il Movimento Cinque Stelle che si attesta al 19,8% rispetto al 17,1% delle elezioni europee.

Il sondaggio evidenzia inoltre il sorpasso di Fratelli d’Italia su Forza Italia. Il partito della Meloni infatti è al 7% rispetto agli azzurri al 6%. Novità del sondaggio però è il dato legato ad Italia Viva la nuova formazione politica di Matteo Renzi che secondo i dati è al 3,5%. Per il totale campione intervistato, però, l’ex segretario del Pd ha sbagliato a lasciare il partito. Alla domanda “Secondo Lei Matteo Renzi ha fatto bene o no a lasciare il PD?” Il 58,1% ha risposto No, il 38,5 ha scelto l’opzione ‘ha fatto bene’ e non si è espresso il 3,4% del campione”.

Nota Metodologica: Soggetto realizzatore: Index Research;Committente: Piazza Pulita Periodo di realizzazione: 17-18 Settembre 2019; Mezzo di diffusione: Televisione; Tema: Attualità; Universo di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne residente in Italia (fonte Istat al 01.01.2019); Estensione territoriale: Nazionale; Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree geografiche, ampiezza centri; Rappresentatività del campione: popolazione maggiorenne residente in Italia Margine di errore: 3,5% Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato Consistenza numerica del campione: Interviste Italia complete 800. Totale contatti effettuati: 4.886. Interviste complete: 800 (su totale contatti: 16,4%). Rifiuti/Sostituzion4.086 (su totale contatti: 83,6%). (Fonte Ansa).