ROMA – Lega in recupero dopo mesi di calo: per la prima volta il partito di Matteo Salvini torna a guadagnare un +0,7% e sale al 25,3% dal 24,6 della scorsa settimana.

Lo evidenzia l’ultimo sondaggio Ixè condotto per la trasmissione Carta Bianca. Calo speculare del Pd che invece scende al 20,9% dal 21,6% della precedente rilevazione, perdendo circa due punti percentuali nell’ultimo mese.

Nell’area di governo continua a salire, invece, il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 17,5%, con una differenza di 2 punti e mezzo rispetto a due mesi fa.

Nel centro destra è invece finita l’ascesa di Fratelli d’Italia, in flessione al 14,3% (-0,4 punti).

Piccolo assestamento positivo (+0,2%) per Forza Italia, ora al 7,4.

Nel suo complesso, quindi, l’opposizione ha un saldo positivo di mezzo punto rispetto alla scorsa settimana.

Nell’ambito della maggioranza scende anche la Sinistra al 2,4 dal 2,5 della scorsa settimana e Italia Viva all’1,5 dal 2,1 della settimana scorsa.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, quella in Giuseppe Conte resta incrollabile al 59%, mentre al secondo posto c’è sempre il governatore del Veneto Luca Zaia (51 punti), di gran lunga sopra Matteo Salvini (30) il quale però riprende a guadagnare punti mentre Giorgia Meloni è in calo così come il leader Pd Nicola Zingaretti.

Nota Metodologica

Soggetto realizzatore: Istituto Ixè srl

Soggetto acquirente: Rai – Cartabianca

Metodologia: indagine quantitativa campionaria

Metodo di raccolta dati: telefono fisso (CATI), Mobile (CAMI) e Via web (CAWI)

Universo: popolazione italiana maggiorenne

Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione)

in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019

Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo ±3,10%)

Periodo di rilevazione: dal 25 al 26 maggio 2020.