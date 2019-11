ROMA – Ancora battuta d’arresto per la Lega che scende al 31,5% dal 31,9 di consensi della scorsa settimana. Confermato invece è il boom di Fratelli d’Italia che dal 9,9 balza al 10,6%. Lo rivela l’ultimo sondaggio Ixé condotto per la trasmissione Carta Bianca, in onda su Rai3.

Calano invece il Pd al 20,4 dal 21,2 e il suo alleato di governo, il Movimento Cinque Stelle, seppur in misura più lieve, al 16,06 dal 16,3% della precedente settimana. Stabile anche Italia Viva che si sposta al 4,5 dal 4,6. All’opposizione Forza Italia è in lieve calo al 7,4% dal 7,5. Più Europa si ferma al 3% dal 3,1. La Sinistra sale al 2,2%, mentre Europa Verde scende all’1%.

Cresce però il numero degli indecisi o degli astenuti, che rappresenta il 37,6% del campione intervistato. Per Roberto Weber, presidente di Ixè, gli ultimi dati rilevati registrano “lo sfondamento di Fratelli d’Italia. Per un voto che FdI dà alla Lega di Salvini, 3 voti dal Carroccio si spostano sul partito di Giorgia Meloni. Quindi abbiamo questa radicalizzazione sulla destra e il centrodestra arriva a quota 49,5%.

La crescita del partito di Giorgia Meloni, secondo Weber, potrebbe essere imputata alla “moderatizzazione di Matteo Salvini. Ciò non toglie che la Lega resti solidissima e resti il primo partito, raccogliendo quasi un terzo delle intenzioni di voto degli italiani votanti”.

Nota Metodologica

Soggetto realizzatore: Istituto Ixé srl.

Soggetto acquirente: Rai – Cartabianca

Metodologia: indagine quantitativa campionaria

Metodo di Raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi)

Universo: popolazione italiana maggiorenne

Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019

Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo 3,10%)

Periodo di rilevazione: dal 25 al 26 novembre 2019.