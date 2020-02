ROMA – Non si arresta il calo di consensi per la Lega. Da un sondaggio Ixè per la trasmissione Carta Bianca condotta da Bianca Berlinguer e in onda su Rai3, il partito di Matteo Salvini si attesta al 27,5%, in flessione dal 28% della settimana scorsa. Un calo che va avanti da dodici settimane consecutive.

Specularmente, continua a salire la quota di elettori orientati a votare Fratelli d’Italia, questa settimana al 12,9% dal 12,7. I partiti di maggioranza complessivamente raccolgono poco più del 40% dei consensi, con il Pd in lieve ripresa (20,5% dal 20,1) e il Movimento 5 Stelle sotto il 15%. Italia Viva scende dal 3,2% al 3%. Fi sale dal 6,7 al 6,9.

Diversi i risultati di un altro sondaggio pubblicato ieri e condotto da Swg. In base a quei dati la Lega era in aumento al 32,4% dal 32,2% della scorsa settimana. In lieve calo il Pd, che arriva al 20,6% dal 20,7%, cala anche il Movimento5Stelle dal 14% al 13%, stabile Iv al 4,2%. Cresce ancora Fdi dal 10,8% all’11,3%. Nel Centrodestra, Fi scende al 5,1% dal 5,4%. I partito di Calenda, Azione, passa al 3% dal 2,8% e la Sinistra al 2,9% dal 2,8%. (Fonte: Ansa)