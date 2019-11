ROMA – Dopo settimane, la Lega registra la sua prima battuta d’arresto e scende al 31,9 dal 32,6% di consensi rispetto a sette giorni fa. In lieve crescita il Pd al 21,2 dal 21 mentre il Movimento Cinque Stelle ferma la sua discesa al 16,3%. Lo rileva l’ultimo sondaggio Ixè condotto per la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai 3.

Nella maggioranza cresce ancora Italia Viva di Matteo Renzi che arriva al 4,6 dal 4,3. All’opposizione sale di altrettanti decimali Fratelli d’Italia al 9,9 dal 9,6. In crescita anche Forza Italia dal 7,3 al 7,5. E Più Europa al 3,1 dal 2,7.

L’istituto ha fatto il punto della situazione anche sulle possibili preferenze di voto alle regionali del prossimo gennaio in Emilia Romagna. Il governatore uscente Stefano Bonaccini (Pd) si trova ora al 40% mentre scende al 29,2% Lucia Borgonzoni, candidata della Lega. I due protagonisti erano anche presenti in studio a Carta Bianca per un confronto.

Nota Metodologica

Soggetto realizzatore: Istituto Ixè srl.

Soggetto acquirente: Rai – Cartabianca

Metodologia: indagine quantitativa campionaria

Metodo di Raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi)

Universo: popolazione italiana maggiorenne

Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019

Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d’errore massimo 3,10%)

Periodo di rilevazione: dal 18 al 19 novembre 2019.