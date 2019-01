ROMA – L’ultimo sondaggio Swg sugli orientamenti di voto degli italiani diffuso da La7 (28 gennaio 2019) restituisce alla Lega il segno più, mentre perdono tutti gli altri partiti. La rilevazione stima per la prima volta l’impatto di una lista unitaria del centrosinistra (quella proposta dall’ex ministro Carlo Calenda): una forbice potenziale tra il 20 e il 24%, anche se, per esempio, il leader dei Verdi Bonelli ha chiesto di non comprendere i voti ambientalisti in quel listone.

L’intransigenza con cui ribadisce il no agli sbarchi dei migranti sembra riconsolidare il consenso alla Lega che si attesta al 32,6%, con M5S staccato e sotto la soglia del 25%. Interrotta anche la lenta risalita del Pd (17,2%), mentre si è rivelato effimero l’annuncio della candidatura di Berlusconi con Forza italia che arretra all’8,1%.

M5S: 24,9% (-0,8%)

Lega: 32,6% (+1,1%)

Pd: 17,2% (-0,7%)

Forza Italia: 8,1% (-0,5%)

Fratelli d’Italia: 4,5% (+0,1%)