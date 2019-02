ROMA – Nuovo record storico per la Lega che, nella Supermedia della settimana AGI/YouTrend, si colloca sopra il 32,1%, con un nuovo minimo da inizio legislatura per il M5S, sceso al 25,2%. Guadagnano lo 0,3% il Pd, al 17,9%, e Forza Italia lo 0,6% al 9,5%. In calo invece FdI (-0,1% a 4,2%), gli ex Leu (-0,1% al 2,7%), con un piccolo vantaggio per +Europa al 2,9% (+0,1%). Stabile Potere al Popolo al 2%.

Complessivamente la maggioranza di Governo perde lo 0,2% al 57,3% mentre guadagnano le opposizioni: il centro sinistra lo 0,2% al 24,2% e il centrodestra lo 0,5% al 14,4%. Rispetto alla Politiche del 2018 tra le coalizioni e’ primo il centrodestra con il 46,5% (+0,9%), al secondo posto M5s con 25,2% (-0,6%) mentre guadagna qualche posizione il centrosinistra (21,5% +0,3%). Chiudono Leu al 2,7% (-0,1%) e l’insieme degli altri partiti che totalizza il 4,1% (-0,5%).

Anche secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento Cinque stelle. Il 30,1% degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Salvini (in calo dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa), il 25,1% ha risposto che voterebbe per i Cinque stelle, percentuale in calo dello 0,7% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 55,2%. In risalita opposizioni di centrodestra: Forza Italia 9,7% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d’Italia 4,5% stabile come Noi con l’Italia 0,8%.

Il Pd raggiungerebbe, invece, il 18,7% delle preferenze, percentuale pari a quella raggiunta durante le ultime elezioni e in risalita dello 0,5% rispetto alla settimana scorsa. Stabili le opposizioni di centrosinistra: Più Europa-CD con Bonino 3%. Altri partiti fra cui Mdp, Si, Verdi raggiungono il 4% (-0,3%). Potere al popolo è al 2%.

Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.803 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 90%); rifiuti/sostituzioni: 197 (tasso di rifiuti: 10%). Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 5 FEBBRAIO 2019.