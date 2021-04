Sondaggio Piazza Pulita: Lega prima al 23,5% (ma in costante calo, 0,6%). L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto e sul gradimento dei leader politici di Index Research per la trasmissione Piazzapulita evidenziano che la fiducia nei confronti di Draghi è in calo del 2,7%. Stesso calo per la fiducia nei confronti del governo.

Sondaggio Piazza Pulita: Lega prima al 23,5% ma in costante calo

Perde ancora voti la Lega (lo 0,6%), così come Forza Italia, salgono Pd, M5s e Fdi. I dati illustrati da Corrado Formigli in tv mostrano la corsa degli inseguitori del partito di Salvini, stabilmente al primo posto con il 23,5% ma ormai lontanissimo dai fasti delle Europee del 2019 quando veleggiava ben oltre il 34%.

Bagarre tra i piccoli: Azione di Calenda e il binomio Sinistra Italiana-Art.1 /Mdp danno un punto a Renzi, tallonato anche dai Verdi, ancora confinati sotto il 2% Più Europa e Cambiano! di Toti.

Leader, primi Meloni e Conte

Per quanto riguarda la fiducia nei singoli leader politici, in testa Giorgia Meloni e Giuseppe Conte con il 36%, poi Enrico Letta 33%, Matteo Salvini 29%, Luigi Di Maio 19%, Carlo Calenda 18%, Silvio Berlusconi 17% e Matteo Renzi all’11%.

Ministri del governo Draghi: Marta Cartabia ottiene il maggiore gradimento con il 41%. A seguire, Speranza (37%), Franceschini (36%), Giorgetti (35%) e Colao (32%).

Su chi ha gestito meglio aperture e chiusure, il sondaggio mostra un giudizio sostanzialmente equanime sulla gestione dei governi Draghi (meglio per il 23,8%) e Conte (21,5%).

Lega 23,5% -0,6%

Pd 18,8% +0,3%

Fratelli d’Italia 16,8% -0,4%

Forza Italia 6,5% -0,6%

Azione 3,7%

SI-Art.1/Mdp 3,6% -0,1%

Italia Viva 2,7% -0,1%

Verdi 2% -0,1%

Più Europa 1,6% -0,1%

Cambiamo! 1,5%