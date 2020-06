ROMA – Il centrodestra sfiora il 50% dei consensi, con Fratelli d’Italia che scavalca il Movimento 5 Stelle.

E’ la fotografia scattata da un sondaggio Winpoll realizzato per il Sole 24 Ore. Dopo settimane di impasse il leader della Lega Matteo Salvini riesce ad arrestare la caduta negativa, riportando il partito al 27,5%.

Segue, stabile, ma a oltre 5 punti di distanza il Pd che totalizza il 22%. Ma al terzo posto, sul podio, non c’è più l’alleato M5s, bensì Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni scavalca i grillini con il 15,9%. Mentre i Cinque Stelle scendono al 14,4%.

Solo 5,9% per Forza Italia. Ma insieme, i tre partiti di centrodestra raccolgono quasi la metà dei consensi con il 49,3%.

Se la passa male anche Italia Viva di Matteo Renzi con appena il 2,5% di preferenze espresse. Quasi come il partito di Carlo Calena, Azione, che è al 2,4%.

La Sinistra raccoglie il 2,3%, mentre Potere al Popolo è all’1,7%, stessa percentuale dei Verdi.

Scende sotto l’1% +Europa di Emma Bonino, precisamente allo 0,9%.

Nota metodologica:

Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore.

Metodo di campionamento: stratificato per regioni, casuale ponderato per genere, fasce di età e intenzioni di voto alle ultime europee, sulla base della popolazione italiana maschile e femminile maggiorenne, segmentata per sesso, età, regioni, proporzionalmente all’universo della popolazione italiana.

Margine di errore: 2,2%.

Campione di intervistati: 1.590 unità.