Il sondaggio Swg del 7 giugno realizzato per il Tg La7 evidenzia ancora una crescita di Fratelli d’Italia che accorcia le distanze dalla Lega che è in ribasso. Il partito di Giorgia Meloni guadagna un +0,1% e si conferma in seconda posizione davanti al Pd, nonostante quest’ultimo avanzi di un +0,2%.

Sondaggio Swg, i numeri del 7 giugno

La Lega di Matteo Salvini è ancora (per poco?) il primo partito d’Italia con il 21,4%, ma in calo di -0,3% punti rispetto alla precedente rilevazione del 31 maggio.

Cresce invece a stretta distanza Fratelli d’Italia con il 20,1%, confermando il sorpasso del Pd, terzo partito con il 19,2% e a seguire il Movimento 5 Stelle con il 15,9%.

Tutti gli altri partiti seguono con un distacco di quasi 10 punti: Forza Italia è al 6,9%, in crescita dello 0,6% rispetto alla settimana scorsa.

Staccato della metà segue Azione di Carlo Calenda con il 3,4%, Sinistra Italiana va a -0,4 punti e ottiene il 2,6%.

Gli altri partiti, secondo le intenzioni di voto, coesistono ravvicinati tra loro, in uno spazio di soli 2 punti percentuali: Articolo1 e Italia Viva a pari punti con il 2,1%, +Europa e Verdi, anch’essi a pari merito, con l’1,8%, il nuovo partito Coraggio Italia di Brugnaro e Toti è all’1% e infine le altre liste che ottengono il restante 1,7%

Sondaggio Swg, il partito degli indecisi vale il 40%

Bisogna ricordare però che è ancora consistente il partito degli indecisi, che potrebbe contendere la vittoria al centrodestra.

Questa settimana è il 40% del campione intervistato, in calo di 3 punti rispetto alla precedente rilevazione. A chi andranno quei voti, sempre se si recheranno alle urne, non è dato saperlo.

E’ bene precisare ancora una volta che si tratta di intenzioni di voto e che il margine d’errore per questo tipo di sondaggi è del 3%.