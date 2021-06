Sondaggio Swg: Fratelli d’Italia al 20% supera il Pd. Lega sempre primo partito, M5S 15,8%

L’ultimo sondaggio Swg (31 maggio) realizzato come di consueto ogni lunedì per il Tg La7 evidenzia la crescita di Fratelli d’Italia e della Lega. Il partito di Giorgia Meloni supera di nuovo il Pd e si posiziona al secondo posto tra le intenzioni di voto degli italiani con il 20% dei voti. Anche se ci sono oltre il 40% di indecisi.

I numeri del sondaggio Swg del 31 maggio

Lega e Fratelli d’Italia crescono, Pd e M5S calano ancora. La Lega guadagna lo 0,4% e sale al 21,7% confermandosi primo partito. Alle spalle della formazione di Matteo Salvini, prosegue l’ascesa di FdI. Il partito di Giorgia Meloni passa dal 19,5% al 20%. Il Partito Democratico perde mezzo punto e si attesta al 19%, mentre il Movimento 5 Stelle cede lo 0,7% e ora vale il 15,8%. Giù anche Forza Italia, ora al 6,3% (-0,6%). Cresce Azione: la formazione di Carlo Calenda passa dal 3,3% al 3,6%. Sinistra Italia è al 3%, Articolo 1 al 2,2% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1%.

Ma ci sono oltre 40% di indecisi

Bisogna ricordare però che il vero partito che potrebbe contendere la vittoria al centrodestra è quello degli indecisi. Per il sondaggio Swg si tratta del 43% del campione intervistato. A chi andranno i loro voti, sempre se si recheranno le urne, ancora non lo sanno. Va ricordato ancora una volta che si tratta di intenzioni di voto e che il margine d’errore per questo tipo di indagini è del 3%. Dunque le tre forze prime nei sondaggi sono ancora l’interno della forbice anche se nell’arco di un paio di settimane va detto che la tendenza di Lega e Fratelli d’Italia è stata quella di allargare il vantaggio sul Pd.